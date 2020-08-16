في ذكرى ميلادها.. أحدى التطبيقات تجعل هدى سلطان بالألوان (صور)

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة هدى سلطان، أيقونة من أيقونات الجيل الذهبي من السينما المصرية.



لم تعد طلة هذه الفنانات كمن جاءت من عصر مضي، بل أصبحت صورهن أشبه بصور رفيقاتنا الآتي نشاهدها علي السوشيال ميديا. تبدأ عملية التلوين أولًا بإصلاح وترميم الصور الأسود والابيض، قبل إضافة الألوان اليها. ومع النتائج المذهلة لعمليات تلوين الصور، لا يسعنا إلا أن نعجب أكثر بجمال وأناقة فنانات العصر الذهبي لسينما المصرية.



مجموعة من الصور للناقد سمير فريد، والموجوده بمركز صور جامعة نيويورك أبو ظبي، قام خالد عبد الرحمن، بتلوينها رقميًا من خلال تقنية الذكاء الإصطناعي عن طريق موقع My Heritage.



كان من ضمن صور النجوم والنجمات من العصر الذهبي، هدى سلطان، من فيلم "صائدة الرجال" من إنتاج 1960.



وها هم اليوم الشباب أصبح بامكانهم ان يختلسوا نظرة علي بعض المشاهد الملونة من هذه الأفلام بفضل برامج التلوين الرقمية، والتي مكنت المصورين المحترفين والهواة من تلوين الصور الأسود وأبيض بدقة كبيرة.



