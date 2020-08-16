لماذا أصبحت الجلطات ثالث سبب للوفاة في مصر؟ طبيب يجيب (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال أحمد عصمت، مدرس واستشاري طب المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، إن أسباب تكون الجلطات ناتج عن عدم وصول جزء من الدم إلى المخ، مشيرًا إلى أنها قد تصيب مناطق الكلام أو الاتزان أو الحركة خاصة مع الإصابة بالسكري وأمراض الضغط وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى.

وأضاف "عصمت"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أمس السبت: "أن هناك ساعات ذهبية من بداية حدوث أعراض الجلطات وهي أول أربع ساعات من بداية ظهور الأعراض، وبمجرد ملاحظة هذه الأعراض من الممكن أن يتم تدويبها بحقنة تمنع ملازمة أعراضها للمريض تمامًا".

وتابع مدرس واستشاري طب المخ والأعصاب بجامعة الأزهر: "وعي المريض مطلوب عندما يشعر بوجود جلطة التوجه إلى اقرب مستشفى لتحديد الحالة عن طريق أشعة الرنين المغناطيسي، خاصة أن هذه الحقن أصبحت متوفرة في جميع المستشفيات، ويجب أن يتم أخذها بإشراف طبي كامل خاصة أنه من الصعب التفرقة بين أعراض الجلطات والنزيف".

وأشار، إلى أن فيروس كورونا المستجد لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، ولكنه يصيب باقي أجزاء الجسم الأخرى، مستطردًا: "5% من مصابي كورونا لديهم أعراض خاصة بالمخ والأعصاب".

شهدت الفترة الأخيرة تزايد عدد الإصابة بالجلطات بأنحاء متفرقة بالجسم لدي الشباب، حيث توفي اليوتيوبر مصطفي حفناوي علي آثر جلطة بالمخ، ثم أعلنت اليوتيوبر مي ماهر إصابتها بجلطة برئة:

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأسباب التي تؤدي انتشار الجلطات بين الشباب:

أمراض الدم:
تجعل أمراض الدم المزمنة لدي الشباب عرضة للجلطات الدموية أكثر من غيرهم، حيث تضعف قدرة الجسم علي المقاومة علي المدي البعيد، ولكن يمكن الاعتماد على الأدوية المسيلة للدم تحت إشراف الطبيب لبعض الأمراض للوقاية من التعرض لجلطات.

جينات وراثية:
كشف الأطباء عن وجود جينات وراثية يمكنها أن تؤدي الي جلطات الجسم، حيث لاحظ علي مرضى الجلطات من الشباب لديهم جينات وراثية تتسبب في ترسيب الدهون على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، ومن ثم زيادة فرص التعرض للجلطات.

داء السكري:
يزيد داء السكري الي فرص الإصابة بالجلطات، وذلك بسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم لفترة طويلة تؤدي الي خشونة الجدران الداخلية للشرايين، ثم ترسيب الصفائح الدموية، وبالتالي تتكون الجلطات.

التدخين:
تكثر نسبة الإصابة بجلطات الرئوية بسبب عادة التدخين، ويرجع السبب الي التبغ ومواد كيميائية التي تترسب بالجدران الداخلية للشرايين، مما يعرضها للانسداد والتصلب، وبالتالي للجلطات.

السمنة المفرطة:
تسبب السمنة المفرطة في تكوُّن الجلطات، حيث أن زيادة الوزن عن الحد الطبيعي تؤدي الي ارتفاع في نسبة الكوليسترول بالدم، مما تتريد فرصة الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع لزوجة الدم.

إهمال الرياضة:
نصح الأطباء الشباب خاصة بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة، وذلك للحد من الإصابة بالجلطات، لأن قلة الحركة تؤدي إلى ركود حركة الدم بالأوعية الدموية، ومع زيادة الوزن وإهمال شرب المياه، تتعرض الشرايين للتصلب والانسداد وترتفع لزوجة الدم.

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