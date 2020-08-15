هاني يونس: الحكومة صرفت تعويضات لبائع التين بعد واقعة إهانته

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علق هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على واقعة إهانة بائع "التين الشوكى"، قائلًا:"هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف وهذا ما عرضها للمسألة"، مشددًا على أن مساعد وزير الإسكان استدعى البائع وقام بتعويضه عن خسائره فى هذه الوقعة.



وأضاف "يونس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التليفزيون المصرى، قائلًا:"استدعى المواطن وعوضه بأكثر بكثير من قيمة التين..ورغم ذلك مستمرين مصرين على تطبيق القانون ولكن دون إهانة أحد".



وأكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة توازن فى تطبيق القانون ولا تتعسف في تطبيقه،وتابع:" ومستمرين فى مواجهة كافة المظاهر العشوائية حتى لا تنتقل إلى المدن الجديدة".





قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء انتداب موظفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.



جاء ذلك عقب مشاهدته فيديو "عربة التين"، والذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الحائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض.





وقال الدكتور عاصم الجزار، هناك فارق بين تطبيق القانون، والتعسف فى تطبيقه، مشددا على جميع المسؤولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف فى تطبيق القانون.



وأكد وزير الإسكان، أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة فى تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق فى هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.





