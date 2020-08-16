كاميليا ورد تتألق بإطلالة كاجوال جديدة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:02 ص
كامليا ورد
كامليا ورد
لمياء علي
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شاركت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد متابعيها بصورة جديدة لها من أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كاميليا بإطلالة كاجوال مميزة، وحرصت على ترك شعرها منسدلًا ولملمته على احد كتفيها، وتفاعل متابعيها مع الصور معربين عن اعجابهم بأناقتها المعتادة.

يذكر أن كاميليا ورد كانت قد نجت من انفجار بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية منذ أيام، حيث كانت تتواجد هناك في مكان قريب من الحادث مع المخرج فادي حداد لتصوير مشاهد كليبها الجديد.

وقالت كاميليا في تصريح خاص سابق للفجر الفني "الحمدلله أننا مازلنا على قيد الحياة، وما حدث هو أنني كنت أتواجد داخل الاستديو لتصوير كليب أغنيتي الجديدة، وهذا المكان هو قريب من مكان الانفجار ولكن العناية الإلهية أنقذتنا.
كاميليا ورد تتألق بإطلالة كاجوال جديدة
كاميليا ورد تتألق بإطلالة كاجوال جديدة

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