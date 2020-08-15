رسلان: السودان بدأ يلمس بنفسه أن أثيوبيا تمارس خداع طويل الأمد (فيديو)

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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقة بين مصر والسودان له طبيعة خاصة، وجذورها ممتدة عبر التاريخ.



وأشار "رسلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، إلى أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى السودان شاملة، وتغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين، مضيفا أن مصر تمد يدها للأشقاء في السودان.



وأضاف أن السودان بدأ يلمس بنفسه أن أثيوبيا تمارس خداع طويل الأمد، وبدأ يتخذ خطوات لحماية مصالحه ومصالح مواطنيه، متوقعا أن هذه الزيارة ستنعكس على التفاهم في المصري السوداني في ملف سد النهضة.



وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سعيد لوجوده في بلده الثاني السودان على رأس كبار المسئولين، وتوجه بالشكر على كرم الضيافة والحفاوة التي وجدها من الأشقاء السودان يين، كما تقدم بالنيابة عن الرئيس والشعب المصري بالتهنئة للشعب السودان ي لذكرى توقيع الوثيقة الدستورية.





وأضاف مدبولى أنه يحمل رسالة من الرئيس تؤكد الحرص الشديد على تقديم كل الدعم للسودان في كل القطاعات التي تخدم الشعب السودان ي سواء الفيضانات والصحة والكهرباء والتجارة والصناعة، لافتا إلى أنه تم مناقشة مرحلة جديدة لتفعيل كافة الأفكار والمشروعات التي كان يحلم بتواجدها بين الشعبين.



كما أشار إلى أنه سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على تفعيل كافة المشروعات المختلفة، فنحن مصيرنا واحد وكلنا حريصون على دعم السودان.



وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك زيارات منتظمة بين المسئولين في البلدين، ووجه الدعوة لنظيره السودان ي لزيارة القاهرة لاستكمال المفاوضات وتفعيل كافة المشروعات.