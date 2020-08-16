في ذكرى ميلاده.. 12 امرأة في بستان محمد فوزي أثرن في حياته.. تعرف عليهن

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تحل اليوم ذكرى ميلاد مطرب وممثل وملحن من طراز فريد هو الفنان الكبير محمد فوزي.



لعبت المرأة في حياة محمد فوزي دور مهم، فعرف نساء أثرن في حياته تميزن بالقوة.



ومن خلال هذا التقرير يقدم لك "الفجر الفني" الـ12 امرأة اللاتي أثرن في حياة محمد فوزي.



1- هدى سلطان



شقيقته الصغرى وكانت الأقرب له من بين 21 شقيق وشقيقة، إلا أن علاقتهما كانت أشبه بعلاقة الأب وابنته، فكان يكبرها بعشرة أعوام.



بعد قراره دخول الفن ورفض العائلة ذلك ترك منزلهما في طنطا، وخاطر بكل شيء من أجل تحقيق حلمه، بأن يكون أشهر المطربين في مصر، ولعبت هدى في هذه الفترة دور المرسال بين فوزي ووالدتهما، وذلك عن طريق الحوالة البريدية، التي حملت إلى فوزي شهريا مبلغ مادي وصل إلى جنيه، لكي يساعده على تسيير أموره.



توترت علاقتهما لفترة عندما حاولت العمل كمغنية، ورفض ذلك بشدة، واستمرت القطيعة لسنوات طويلة، إلا أن قلبها لم يتحمل ذلك، ورقت إليه بعد معرفتها أنه مريض، قبل مرضه الأخير الذي أنهي حياته



2- رتيبة وإنصاف رشدي



الشقيقتان الأكبر للممثلة والمنتجة فاطمة رشدي، كانت رتيبة إحدى أبرز النجمات في فرقة نجيب الريحاني، وبعد فترة انضمت لها شقيقتها انصاف، وامتلكتا صالة حملت اسمهما، في شارع فؤاد، وكانت خشبة المسرح أولى محطات محمد فوزي، وأول مكان يجمعه بجمهوره.



3- بديعة مصابني



تعتب بديعة مصابني، هي صانعة النجوم خرج من صالتها كبار نجوم الفن في الزمن الجميل ومنهم فريد الأطرش، إسماعيل يس، تحية كاريوكا، زينات صدقي، ومحمد فوزي، الذي انضم لفرقتها وفتحت له أبواب المجد والشهرة، ليترك صالة رتيبة وانصاف رشدي.



4- الراقصة لولا



وقع في حب الراقصة "لولا"، وعندما علمت الست بديعة بالأمر فصلتها فورًا، بسبب مجموعة من القوانين وقعتها تستوجب على العاملين بمسرحها اتباعها، وعدم الحياد عنها، حتى لا يجدوا أنفسهم خارج عتبته، أهمها ألا يجمع بين شاب وفتاة داخل الصالة علاقة حب مما أثار استيائه، فحاول تهدئة الأجواء، واستسماح بديعة، لكي تأذن للولا بالعودة، ولكنها رفضت، فترك العمل فورًا.



5- فاطمة رشدي



بعد تركه فرقة بديعة مصابني، عرضت عليه فاطمة رشدي، العمل معها فوافق وكان أبرز الأعضاء على خشبة المسرح.



6- هداية



وقع في حبها لما عهده فيها من احترام، ولأنه وجد فيها الزوجة التي ستكون أمينة على اسمه وابنائه.



في البداية اعترض أهلها على الزواج منه، بسبب نظرة المجتمع إلى الفن والفنانين في ذلك الوقت، ولكن وبعد اصرار تزوجته لتسع سنوات، وانجبت منه ثلاثة أولاد لم يسير أحدهم على خطا والده.



7- مديحة يسري



تزوجته عام 1952 بعد العمل معا في فيلم "قبلة في لبنان"، كان كل منهما في أوج شهرته، وأثمرت هذه العلاقة عن سبعة أفلام، وابن توفي صغيرًا، شكلا معًا حالة خاصة، وكونا ثنائي متميز



غيرته الشديدة عليها، ثم خيانته لها، كانا سببان أساسيان في الانفصال، على أن تستمر صداقتهما حتى أخر يوم في حياته.



8- شادية



تعرف فوزي على شادية عندما كانت تخطو أولى خطواتها داخل عالم الفن، حيث تعاونا معا في فيلم "العقل في إجازة"، وكان عمرها آنذاك 17 عام، لفتت انتباهه، وقدم لها ألحان خفيفة تتناسب مع صوتها الناعم، وهي الفترة التي كان يرافقها فيها والدها "محمد شاكر" فلا يسمح بأن تغيب عن عينه ليستكشف ذلك العالم الغريب الذي تدخله ابنته.



وتضمن الفيلم مشهد يتطلب من فوزي أن يُقبل شادية، فثار الأب بعدما عرف بعزم المخرج حلمي رفلة على تصوير القبلة، وقرر الانسحاب من الاستديو ومن الفيلم إذا لزم الأمر، في حال عدم تراجع المخرج عن تصوير هذه القبلة.



تطور الأمر وأصر كل من الطرفين على رأيه، فاضطر فوزي بصفته منتجا للفيلم اللجوء إلى اتحاد النقابات الفنية يطالبهم بالفصل في المشكلة، وتم عقد جلسة جمعت كل الأطراف، لمناقشة أسباب الخلاف، وضمت اللجنة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث كانت تترأس في ذلك الوقت نقابة الموسيقيين.



انحازت أم كلثوم لرغبة الأب، وتم حذف مشهد القبلة وعادت شادية برفقة والدها للاستديو لاستكمال باقي مشاهدها في الفيلم.



سرعان ما حدث صدام جديد بين فوزي و"شاكر"، بعدها قرر فوزي أن يكشف عن رغبته في الزواج من شادية، وهو ما قابله والدها بالرفض والانسحاب مرة أخرى من الفيلم، مبررا رفضه بأن فوزي متزوجا ولديه ابناء.



ونجح مخرج الفيلم حلمي رفلة في نزع فكرة الزواج من رأس فوزي، وبعدها قبل "شاكر" بعودة شادية لتصوير الفيلم



9- صباح



كانا الثنائي الغنائي الأول في مصر وقدما ستة أفلام، من أشهرهم "الأنسة ماما"، "عدو المرأة"، "الحب في خطر"، "فاعل خير".



10- ليلى مراد



بعد تعاونهما معا، وغنائه "شحات الغرام" تحت شرفتها في فيلم "ورد الغرام"، لٌقب فوزي بنفس الاسم، وأصبحت الأغنية من أشهر الأغاني حتى الآن، كانت بينهما علاقة الصداقة قوية جدًا، وقدم لها الكثير من الألحان.



11- فاتن حمامة



تحقق حلم محمد فوزي، عام 1954، عندما شارك سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، العمل في الفيلم الوحيد الذي جمعهما "دايما معاك"، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وما تزال الأغاني التي قدمها فوزي في الفيلم، وخاصة "طير بينا يا قلبي"، على رأس أغانيه الأكثر استماعًا.





12- كريمة



عشقته في صغرها، وكان بمثابة فارس أحلامها، فكانت تخرج من مدرستها لشراء صورا له، وتعلقها على جدران غرفتها، واستمر عشقها له، حتى علمت بزواجه من مديحة يسري



تزوجت من رجل أعمال وانتقلت للعيش في المعادي، والتقت بصناع الفن اللذين عرضوا عليها العمل كممثلة نظرًا لجمالها الذي يسر الناظرين، وبعد فترة عرض عليها الملحن بليغ حمدي الغناء، وتسجيل صوتها على اسطوانات لكي يستمع إليها الجمهور في صالات السينما أوقات الاستراحة، فحددا موعد للمقابلة، إلا أن بليغ لم يأتِ بمفرده، بل جاء برفقة فوزي، وهو ما لم تتوقعه كريمة، والتي شعرت بخفقان شديد في القلب بعد تحقق حلمها ورؤية حبيبها أمام أعينها.



بعد فترة اعترف لها فوزي بحبه لها، وكانت في ذلك الوقت علاقتها بزوجها الأول انتهت، وانتظرا انقضاء شهور العدة، لكي يرتبطا رسميًا، واتفقا على اعتزالها الفن نهائيًا والتفرغ له، فأصبح لها فوزي كل شيء، الصديق والزوج، وأب عطوف وحنون لابنائها.



أثناء فترة مرضه بعد التأميم، سافرت معه كريمة للندن ولأمريكا لكي يتلقى العلاج، وهناك تعلمت فنون التمريض من أجل مرضه النادر، فأصبحت الممرضة التي ترعاه والزوجة التي تشاركه آلامه، آملة أن يأتي اليوم الذي يُشفى فيه من مرضه، وأثناء تواجدهما في لندن، شعرت بأن زوجها حالته النفسية تزداد سوءا، ففكرت في أمر يعيد روح فوزي المرحة من جديد، ويبعد عنه الاكتئاب.



استعانت كريمة بفتاة إنجليزية، لتمثل أنها إحدى معجبات فوزي، وتقاضت عن دورها هذا مبلغ من المال، ووجد فوزي فتاة تقتحم عليه غرفته في المستشفى وتنهال عليه بالقبلات والأحضان، مُعربة له عن إعجابها بأعماله الفنية، وطالبة منه التوقيع على اوتوجراف.



وكان لهذه التمثيلية تأثير السحر على فوزي، فارتفعت روحه المعنوية وبدا أكثر حرصاعلى الاهتمام بمظهره، حتى يراه المعجبين بصورة جيدة كما اعتادوا دوما، فسألته كريمة عن سر هذا التحول أجابها "تصوري يا كريمة إن فيه من الإنجليز اللي يعرفني، أنا لازم أهتم بشكلي عشان المعجبات يشوفوني في صورة حلوة".



وبعد وفاته لم تُقبل على الزواج مجددا، على الرغم من صغر سنها، وجمالها، وتبرر ذلك قائلة "لم يأتي أحدًا يملأ الفراغ الذي تركه فوزي في حياتي".









