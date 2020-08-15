درة تطل بالأبيض وتسحر الجمهور في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة درة متابعيها بصورة جديدة لها من أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت درة متألقة بجمبسوت باللون الأبيض ونسقت معها حزام عريض تماشى مع إطلالتها، وتفاعل متابعيها مع الصور معربين عن اعجابهم بأناقتها المعتادة.



يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.