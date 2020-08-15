مفاجأة.. هيدرسفيلد الإنجليزي يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات نادي بيراميدز مع مسئولي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نجم المنتخب الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هيدرسفيلد رفض عرض نادي برياميدز من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بسبب ضعف القيمة المالية".

وتابع: "عرض نادي بيراميدز قيمته 3 مليون و250 ألف جنيه استريلني، ونادي هيدرسفيلد رفض العرض".

وأوضح: "هيدرسفيلد رد على بيراميدز أنه لن يبيع رمضان صبحي بنفس العرض الذي قدمه النادي الأهلي، وذلك لأنه راعى في عرضه مع الأهلي إعارة اللاعب موسم ونصف وتحمل راتب رمضان في تلك المدة".



