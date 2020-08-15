وزير قطاع الأعمال قمنا بالتعاون مع الصندوق السيادي في العديد من المجالات

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزراة قامت بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري  منذ تأسيسة وحتى الآم ، في مختلف القطاعات تشمل التعاون في مجال الأدوية والتطوير العقارى، وتطوير مساحات كبيرة مملوكة للشركات القابضة فى مناطق مهمة جدا فى  مشروع الريف المصري، بجانب مشروع المجزر الآلى فى توشكى، وكذلك مجال الفنادق خاصة مشروع  إعادة بناء فندق كونتيننتال فى منطقة الاوبرا .

 وعن صناعة السيارات الكهربائية قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركة النصر للسيارات تم تصفيتها في 2009، ويقومون حاليا بإعادتها وتطويرها، منوها بأنهم يعملون على توطين صناعة السيارات الكهربائية.

 

وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن أزمة كورونا عطلت المناقشات مع الجانب الصيني، منوها بأنه سيتم تشغيل مصنع النصر للسيارات الكهربائية بنهاية عام 2021 بعد الاتفاق مع الجانب الصيني.

 

وأوضح أنهم يستهدفون إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية خلال عام من أحد الموديلات التي تم الاتفاق عليها.

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