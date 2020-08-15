الزمالك يقرر تعديل عقود ناشيء الفريق





قرر مجلس إدارة النادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، تعديل عقود ناشيء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك عقب مباراة اليوم أمام مصر المقاصة.





وقال الإعلامي سيف زاهر، أن مجلس الزمالك قرر تعديل عقود الـ7 ناشئين الذي تم تصعديهم إلى الفريق الأول.





وشهدت المباراة تألق الثنائي الناشئ حسام أشرف وأسامة فيصل بعد دخولهم في الدقائق الأخيرة أمام المقاصة.





وانتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض نظيره مصر المقاصة بهدف مقابل لاشئ، سجله الناشيء حسام أشرف في أخر دقائق المباراة.





وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مصر المقاصة كالتالي: 1-الأهلي 53 نقطة. 2-الزمالك 38 نقطة. 3-بيراميدز 35 نقطة. 4-المقاولون العرب 34 نقطة. 5-الاتحاد السكندري 29 نقطة. 6-سموحة 26 نقطة. 7-إنبي 25 نقطة. 8-الإسماعيلي 25 نقطة. 9- الإنتاج الحربي 24 نقطة. 10-الجونة 21 نقطة. 11-المصري 20 نقطة. 12-حرس الحدود 19 نقطة. 13-أسوان 19 نقطة. 14-وادي دجلة 18 نقطة. 15- مصر للمقاصة 17 نقطة. 16-طلائع الجيش 17 نقطة. 17-طنطا 16 نقطة. 18-نادي مصر 12 نقطة.



