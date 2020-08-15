شاهد.. أحدث لقطات لخسائر العقار المنهار بقصر النيل (فيديو)



وأشارت إلى أن هذا العقار من العمائر الأثرية القديمة، وكان يتم دهنها كل عام على نفقة الدولة، موضحة أن أحد عمال المصنع مازال متواجدًا بالدور الرابع وهناك اثنين آخرين لم يتم العثور عليهم حتى الآن.







تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انقاذ 10 شخصا من داخل العقار المنهار بشارع النيل التابع لقسم شرطة عابدين.



وأصيب شخصان آخران وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما تم إسعاف شخصان آخران بمكان الحادث ولا يوجد متوفيين حتى الآن.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسلالم هيدروليكية لانقاذ العالقين داخل العقار المنهار جزئيا بشارع القصر بمنطقة قصر النيل.



وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافق القيادات الأمنية بالعاصمة إلى مكان حادث انهيار جزءى بأحد العقارات بمنطقة قصر النيل. تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انقاذ 10 شخصا من داخل العقار المنهار بشارع النيل التابع لقسم شرطة عابدين.وأصيب شخصان آخران وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما تم إسعاف شخصان آخران بمكان الحادث ولا يوجد متوفيين حتى الآن.ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسلالم هيدروليكية لانقاذ العالقين داخل العقار المنهار جزئيا بشارع القصر بمنطقة قصر النيل.وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافق القيادات الأمنية بالعاصمة إلى مكان حادث انهيار جزءى بأحد العقارات بمنطقة قصر النيل.

عرض برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" لقطات بينت حجم الخسائر الخاصة بالعقار المنهار بشارع قصر النيل والذي أسفر عن حالة وفاة واحدة و4 إصابات.من جانبها قالت منى مالكة مصنع للملابس بالعقار المنهار، إنها شاهدت انهيار العقار أثناء تواجدها بالعقار الموازي لهذا العقار.