سهيلة بن لشهب تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:54 م
سهيلة بن لشهب
سهيلة بن لشهب
لمياء علي
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شاركت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب جمهورها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستغرام.

وعلقت سهيلة على الصورة وقالت: لاتتوقف عن الحلم أبدًا، وتفاعل متابعيها مع الصورة بشكل ملحوظ وأعربوا عن اعجابهم باللوك الجديد.

من جانب آخر، كنا قد تواصلنا عبر الفجر الفني من قبل مع سهيلة وذلك للاطمئنان عليها بعد الزلزال الذي شهدته الجزائر وأكدت انها بخير.

يذكر أن سهيلة بن لشهب قد حققت نجاحا كبيرا بكليب جرح كبير واحتفلت منذ فترة قليلة بوصوله لأكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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