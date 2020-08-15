ضياء رشوان: السيسي يُغيير الجغرافيا السياسية لمصر (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تغيير للجغرافيا السياسية لمصر.

وتابع "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أنه لا بد أن نقدم للناس الحقيقة ونتسم بالشفافية في مواجهتنا لمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.

وكشف نقيب الصحفيين، أن المشروعات التي تتم على جميع الأصعدة غير مسبوقة، وما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تغيير الجغرافيا السياسية لمصر وليس الاجتماعية، بكل المعاني التي تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب.



وأوضح ضياء رشوان أن الحروب التقليدية غير موجودة وعلينا أن نستعد لسيناريوهات حروب الجيل الرابع في المستقبل، موضحا أن اندفاع البلد إلى الإمام هو السبيل الرئيسي للتصدي إلى حروب الجيل الرابع والخامس

وأشار رشون إلى أن استراتيجية الدولة في حروب الجيل الرابع والخامس مختلفة، وتسير بالتوازي في مواجهة المخاطر والاستمرار في البناء، موضحا أن الدول الكبرى إمكاناتهم الاقتصادية والبشرية تمكنهم من التصدي إلى حروب الجيل الرابع والخامس.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم استخدام مصطلح الربيع العربي لأول مرة على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية في 2005 في عهد كونداليزا رايس وزير الخارجية السابقة.

وتابع "موسى"، أن بعدما ضرب تنظيم القاعدة أمريكا تم التفكير في تدمير الوطن العربي.


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