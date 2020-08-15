رانيا علواني: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على صنع القرار

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أكدت النائبة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المرأة المصرية أثبتت أنها صانعة قرار وتؤدي وتفكر جيدًا، وحينما تصل السيدة المصرية لمكان مرموق فهي تستحق هذا التواجد.


وقالت خلال حوارها مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:"نحن كسيدات ندرك صعوبة المسئولية كأم ونائبة ووزيرة، وحينما نري واحدة ست تؤدي بشكل جيد، ندرك حينها مقدار الجهد الذي تبذله".

وفي سياق منفصل، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أنه تحدث مع رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي بكل روح رياضية خلال لقائهما بمجلس النواب اليوم.

وأضاف مرتضى منصور:" رانيا علواني في قمة الرقي والاحترام، وجمعنا اليوم حديث راقي ومازح".

وواصل:" أتمنى أن يتعلم محمود الخطيب رئيس الأهلي من هذه الروح الرياضية وان يستفيق ويعي أن مصر تحارب أعدائها من الخونة والارهابيين في الوقت الحالي".

وأشارت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أنها كانت محظوظة جدًا بالدراسة فى أكاديمية ناصر العسكرية، وعن تواصلها بالنواب، قالت:"هناك جروب بالواتس آب، ولكننى أحب التواصل الشخصي، والكتلة النسائية أثرت فى العديد من القضايا داخل المجلس، وهناك بعض الرجال ينضمون إلينا".

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