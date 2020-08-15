ناجي شهود: تنظيم الإخوان متجمد ولم ينته والدليل ما يحدث في ليبيا (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن جهاز التليفون يهدف للعب على الإنسان بتكلفة مالية منعدمة ولا يوجد عليه أعباء إدارية.

وتابع شهود خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن كل ما ينشر على الهاتف بلا حدود ولا قيود، ويمكن نشر ما يحدث في أي وقت دون قيود.

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن التليفون يتسم بالسرعة الهائلة العابرة للقارات التي لا تخطر على بال بشر في نشر الأخبار والشائعات.

وأكدا أن تنظيم الإخوان متجمد ولم ينته ومن يلعب في ليبيا على ذمة الإخوان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أساسه من الإخوان.

   

وفي سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم استخدام حروب الجيل الرابع وتكتيكات حرب العصابات والدين والطائفية عبر منظومة من الإعلام المعادي من أجل هدم مؤسسات الدول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شبكات الإعلام المعادي تتلقى تمويل ضخم مع منظم نبضات مجتمع مدني لاستهداف الدول".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإعلام المعادي هدفه الرئيسي هو استهداف الدول من الداخل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدول باستخدام التكنولوجيا وليس الحروب التقليدية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" عناصر الإخوان والخونة والمتآمرين ينفذون أوامر من اجل تدمير الدول من الداخل للوصول إلى الدولة الفاشلة التي لا تتحكم في كامل أراضيها ".


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