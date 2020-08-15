رشوان: الإخوان الإرهابية حصلت على مباركة أمريكا في 2011 (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإدارة الأمريكية كانت راضية عن تحركات جماعة الإخوان الإرهابية في 2011.

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه في يناير 2011 لم يكن هناك اختلاق لثورة لكن كان هناك غضبًا شعبيًا، اعترف به الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في خطاباته، موضحا أن انتخابات مجلس النواب في 2010 هي من أوصلت الشعب المصري لحالة من الاحتقان.

ونابع نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلاماتأن الأوضاع السياسية في مصر في 2010 وصلت إلى درجة الانفجار، وخلق المناخ المضطرب يخلق فرصة لوجود مجموعات تستطيع أن تتحرك وفقا لنظريات الجيل الرابع.

وكشف ضياء رشوان أن أمريكا يوجد بها 1800 مركز بحث وتفكير، يعمل على كل دول العالم، وتبذل جهدًا بحثيًا كبيرًا، موضحا أن مجموعات اللاعنف استخدمت في 2010 لأن الأوضاع السياسية في مصر وصلت لدرجة الانفجار.

   

وأكد نقيب الصحفيين أن الأجهزة في مصر كانت لديها توقع لما سيحدث في 2011، من مخططات خارجية، مؤكدا أن الشعب المصري كان أنبل والجيش المصري كان أكثر وعيا من أن يحركه مجموعات ممولة في عام 2011، وكان أكثر وعيا من أن تحركه أمريكا في 2011، كما أن أمريكا ولا غيرها تستطيع أن تحرك شعب مصر.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم استخدام مصطلح الربيع العربي لأول مرة على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية في 2005 في عهد كونداليزا رايس وزير الخارجية السابقة.

وتابع "موسى"، أن بعدما ضرب تنظيم القاعدة أمريكا تم التفكير في تدمير الوطن العربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر ضياء رشوان جماعة الاخوان اخبار

أخبار تهمك

عفاف شعيب تكشف عن وصية "شويكار"

منذ ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

بسبب نعي العريان.. بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لنقيب الأطباء

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. هيدرسفيلد الإنجليزي يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 8 ساعات

ليس تشافي هيرنانديز.. أسطورة برشلونة يقترب من خلافة كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر ينقلب على نجمي الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

نقيب الصحفيين الإماراتيين: مصر في 2018 تعافت من كل الأخطار والشرور

نقيب الصحفيين: "بيان الإخوان الداعي للفوضى دليل على فشل الجماعة" (فيديو)

ضياء رشوان: القوات المسلحة تعرضت لخسائر بشرية كثيرة في أحداث 2011 (فيديو)

نقيب الصحفيين يتحدى الإخوان على الهواء (فيديو)

ضياء رشوان: 1800 مركز بحثي يقوم بأبحاث عن منطقة الشرق الأوسط (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

11:31 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

09:31 م

فايلر ينقلب على نجمي الأهلي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان