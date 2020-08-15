تعليق محافظ القاهرة على تسكين متضرري عقار قصر النيل

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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه في تمام الساعة العاشرة صباحا حدث انهيار في عقار بشارع قصر النيل، وهو عبارة عن مكاتب إدارية ومعرض موبيليا، وانتقلت الأجهزة على الفور وتم إنقاذ 14 شخصا سالمين من تحت الأنقاض، 4 أشخاص منهم مصابون بإصابات خفيفة، مشيرًا إلى أن العقار صدر له قرار تنكيس وتم تنكيسه في عام 1993 ولم يكن هناك مشكلة فيه.



وقال محافظ القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" " أنه تم تسكين المتضررين من الانهيار في حي الأسمرات بعد الانهيار بحوالي ساعتين فقط، وتسلموا الوحدات السكنية الخاصة بهم، وهي وحدات سكنية مفروشة بالكامل.



وأوضح تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وجرى إخلاء المنازل المجاورة وتشكيل لجنة أخرى لفحص العقارات المجاورة له للتأكد من عدم وجود أي مشكلات بها، مشيرا إلى أنه خلال أيام قليلة ستصدر اللجنة تقريرها تحركات سريعة، نفذتها الأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، وقرارات عاجلة، أصدرها محافظ القاهرة، بشأن العقار رقم 50 بشارع قصر النيل، الذى انهار، اليوم السبت، مما دعا إلى إخلاء 3 عقارات مجاورة، حرصًا على سلامة السكان.



وأكدت محافظة القاهرة، أن عقار قصر النيل المنهار، مسجل كطراز معماري، وصادر له قراري تنكيس، ومحضر عدم تنفيذ، مضيفة أن العقار يضم شقتين سكنيتينن وباقى الوحدات إدارية وتجارية، ومكتب صرافة، ومعرض موبيليا شهير، مغلق منذ فترة.



وأشارت المحافظة إلى أن العقار المنهار مبنى على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من طابق أرضى و4 طوابق علوية، لافتة إلى فصل جميع المرافق عنه.



وانتقل فريق من نيابة قصر النيل الجزئية إلى موقع الحادث، وانتهت المعاينة إلى المطالبة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار العقار المنهار، لتحديد سبب الانهيار وإرسال تقرير وافى به.



كما قررت النيابة استدعاء ملاكه والقاطنين به لسماع أقوالهم في الواقعة، وإخلاء 3 عقارات مجاورة، تمهيدًا لفحصها، وبيان إذا ما كانت تأثرت سلامة المباني من الانهيار من عدمه.



كما قررت النيابة ندب الأدلة الجنائية؛ لفحص الخسائر والتلفيات، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن العقار رقم 50 بشارع قصر النيل أصيب بانهيار جزئي في أحد جوانبه، مما أسفر عن إصابة عدد من المارة وتم إسعافهم في الطريق، بينما تم نقل اثنين إلى مستشفى أحمد ماهر دون خسائر بشرية.



