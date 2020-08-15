رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها مع شويكار وتودعها بكلمات مؤثرة

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:57 م
شويكار
شويكار
فايقة محمد عادل
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نعت الفنانة رانيا فريد شوقي النجمة القديرة شويكار، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعبرت رانيا عن حزنها الشديد لرحيلها وكتبت :" سيدتي الجميلة أحلي ست وقفت على خشبة المسرح ودلوعة السينما والإنسانة الراقية والقلب الأبيض ، أنا محظوظه إني عرفتك من طفولتي فاكرة لما كنا بنسافر المعمورة وانتي معانا مكناش بنبطل ضحك من خفة دمك وتلقائيتك ، إنسانة بسيطة طيبة بتحترم الكبير" .

وتابعت : رغم صداقتها لبابا وماما عمرها ما كانت بتقوله يا فريد ، دايما تقوله يا أستاذ فريد ودايما تتكلمي عنه بكل خير وحب .

وأضافت يوم مشروع تخرجي من المعهد العالي للفنون المسرحية كان أبويا اتوفي ، كلمتك وعزمتك علي التخرج وكانت مسرحية سيدتي الجميلة إخراج دكتورة سميرة محسن استاذتي ، متأخرتيش عني ونورتيني وأسعدتي قلبي ، وأنا بتعرف إني سيدتي الجميلة واحدة وبس هي شويكار محدش يعمل الدور ده غيرها وبس

وأنهت حديثها قائله : لكن رغم حزني لوفاة أبويا واللي كنت أتمنى وجوده يوم تخرجه من المعهد ، وجودك واهتمامك أسعد قلبي أوي ، فاكرة حضنك الدافي وانتي بتهنيني وكلامك الجميل بعد العرض.

ولما كلمتك بعد العبد الكبير وكان بقالنا كتير متكلمناش ، حفاوة استقبالك وحلاوة روحك وكلامك الحلو أوي وأحلي جملة يا بنت الغالي أوي وكلام كتير عن أبويا حلو مثل حلاوة روحك ، الله يرحمك يا غالية ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنة يارب.

ورحلت الفنانة القديرة شويكار، أمس الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

وتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير اليوم السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

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