مي حريري تشكر أحلام على دعمها لها والأخيرة ترد

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حرصت الفنانة اللبنانية مي حريري على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية وذلك بعدما تضررت من انفجار مرفأ بيروت والذي دمر منزلها بالكامل ونقلت على إثر ماحدث للمستشفى.



وقالت حريري في تصريحات لبرنامج Et بالعربي إنها بخير وأن الايام المقبلة ستكون أفضل.



ومن جانبها، توجهت مي حريري برسالة شكر للفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدة على طيبتها وتواضعها وسؤالها الدائم عنها في أزمتها الأخيرة.



وردت أحلام على كلام مي حريري وغردت عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات قائلة: ‏حبيبتي مي خليكي قويه وانتبهي على نفسك انا بحبك.