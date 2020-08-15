أحمد كرارة ينضم لفريق عمل مسلسل "جمال الحريم"

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علم موقع الفجر الفني من مصادره الخاصة، عن انضمام الفنان أحمد كرارة لفريق عمل مسلسل "جمال الجريم"، حيث في الوقت ذاته يعمل خلال الفترة الحالية على تصوير مشاهده في مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، بعد نجاح الموسم السابق من المسلسل.







وتدور قصة المسلسل حول حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن يضم العمل أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.





ويشار إلى أن مسلسل جمال الحريم يضم عدد من نجوم الفن منهم نور، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة رنا رئيس ومحمد شاهين، أخراج منال الصيفي.





والجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد كرارة مسلسل "قمر آخر الدنيا" حيث تدور اﻷحداث حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، تأليف محمود الورداني، إخراج تامر حمزة.