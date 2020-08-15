عفاف شعيب تكشف عن وصية "شويكار"

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كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن وصية الفنانة الراحلة شويكار التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، مشيرة إلى أنها أخبرتها عبر الهاتف في أخر مكالمة جمعت بينهما.



وأوضحت "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "في آخر مكالمات هاتفية كانت ديما تقولي عفاف اوعي تنسيني، وفي اخر مكالمات بينا كانت قالتها كتير قوي وطالبتني بالدعاء بالستر في الدنيا والأخرة".



وتابعت أن الراحلة شويكار كانت حزينة في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، وعدم استطاعتها رؤية أصدقائها وأهلها كما كانت تراهم من قبل"، مشيرة إلى أنها كانت تعيش بمفردها ولكن ابنتها كانت دائمة التردد عليها وأشقاءها.



وأكملت: "كان عليها خفة دمة محصلتش وكنا بنتكلم بالساعات، ولكن مكنش عندها هاتف محمول وكانت تفضل استخدم تليفون البيت الأرضي ولا تحب المحمول".





وشيع، جثمان الفنانة الراحلة شويكار من ساحة مدفن 6 أكتوبر، وأم الصلاة محمد فؤاد المهندس بمشاركة كل من أشرف زكى، وابنتها منة الله، والنجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز ونهال عنبر، والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومنة حسين فهمى، وعفاف شعيب، وأيمن عزب.



وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة، وبعد علاجها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.



كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.

