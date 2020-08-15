الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - ليون يضيف الهدف الثاني أمام مانشستر سيتي السبت 15/أغسطس/2020 - 10:42 م محمد مرعي Advertisements Advertisements سجل موسي ديمبيلي لاعب ليون الهدف الثاني لفريقه أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين بربع نهائي دوري أبطال أوروبا. أخبار تهمك تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي منذ حوالي 3 ساعات فايلر يطرد نجم الأهلي منذ حوالي 6 ساعات فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي منذ أقل من ساعتين عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي منذ حوالي 4 ساعات ليس تشافي هيرنانديز.. أسطورة برشلونة يقترب من خلافة كيكي سيتين منذ 19 دقيقة وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا منذ ساعتين و 44 دقيقة عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو) منذ ساعتين و 10 دقيقة تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة منذ حوالي 3 ساعات ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر منذ حوالي 5 ساعات وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية منذ ساعتين و 49 دقيقة الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري منذ أقل من ساعة عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية منذ حوالي 7 ساعات بسبب نعي العريان.. بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لنقيب الأطباء منذ ساعة و نصف رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان منذ حوالي 4 ساعات بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة منذ ساعة و 19 دقيقة الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز منذ حوالي 4 ساعات