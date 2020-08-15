ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاصة

نجح الزمالك في تحقيق الانتصار على مصر المقاصة بهدفٍ وحيد اليوم السبت.

وتواجه الزمالك ومصر المقاصة على أرضية استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مصر المقاصة كالتالي:

1-الأهلي 53 نقطة.

2-الزمالك 38 نقطة.

3-بيراميدز 35 نقطة.

4-المقاولون العرب 34 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-سموحة 26 نقطة.

7-إنبي 25 نقطة.

8-الإسماعيلي 25 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

10-الجونة 21 نقطة.

11-المصري 20 نقطة.

12-حرس الحدود 19 نقطة.

13-أسوان 19 نقطة.

14-وادي دجلة 18 نقطة.

15- مصر للمقاصة 17 نقطة.

16-طلائع الجيش 17 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 12 نقطة.