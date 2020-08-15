إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، في بيان الیوم السبت، تسجیل 2245 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في إيران إلى 341,070 حالة.

 

وأوضحت الصحة الإيرانية، أنه تم رصد 161 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات 19,492 حالة وفاة، وأشارت الصحة الإيرانية إلى ارتفاع حالات الشفاء من الجائحة إلى 295,630 حالة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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