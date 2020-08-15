الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - مانشستر سيتي يعادل النتيجة ضد ليون السبت 15/أغسطس/2020 - 10:32 م محمد مرعي Advertisements Advertisements عادل مانشستر سيتي النتيجة أمام ليون الفرنسي عبر دي بروين، في المباراة التي تقام بين الفريقين في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. أخبار تهمك عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية منذ حوالي 7 ساعات فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي منذ أقل من ساعتين تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة منذ حوالي 3 ساعات بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة منذ ساعة و 15 دقيقة وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا منذ ساعتين و 40 دقيقة الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز منذ حوالي 4 ساعات وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية منذ ساعتين و 45 دقيقة الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري منذ ساعة الا ربع عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو) منذ ساعتين و 5 دقيقة شاهد أهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري منذ 43 دقيقة عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي منذ حوالي 4 ساعات ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر منذ حوالي 5 ساعات فايلر يطرد نجم الأهلي منذ حوالي 6 ساعات رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان منذ حوالي 4 ساعات بسبب نعي العريان.. بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لنقيب الأطباء منذ ساعة و 28 دقيقة تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي منذ حوالي 3 ساعات