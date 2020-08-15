حماية المستهلك تحذر .. عقوبات تصل إلى مليون جنيه في انتظار أصحاب المدارس

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
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كشف رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، أن هناك عقوبات ستفرض على المدراس الممتنعة عن استرجاع قيمة مصروفات الاتوبيسات المدرسية عن العام الدراسي الماضي لأولياء الأمور، تتراوح قيمتها بين 10الاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.

 

وأوضح أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء ، أن النسبة التى يستحق لأولياء الأمور استردادها من قيمة مصروفات أتوبيسات المدارس تبلغ 25%، مشيرا إلى ان ولي الأمر أمامهم قرارين أما المطالبة باسترداد تلك الرسوم نقد في حالة إنهاء تعاقدهم مع المدرسة، أو خصم قيمة تلك المستحقات من المصروفات الدراسية للعام القادم.

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حماية المستهلك المصروفات الدراسية

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