نتنياهو ينتقد قرار مجلس الأمن رفض تمديد حظر السلاح على إيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
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 انتقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، قرار مجلس الأمن الدولي بعد رفض السماح بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

 

وقال نتنياهو إن هذ القرار "شائن"، مضيفًا: "العدوان والإرهاب الإيرانيين يهددان سلامة المنطقة والعالم أجمع"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وأكد نتنياهو أنه سيواصل العمل بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة للتصدي لإيران.

 

وتابع: "بدلا من معارضة بيع الأسلحة لإيران، مجلس الأمن يشجع ذلك".

 

وعرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت.

 

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، الدولتين الوحيدتين بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتين صوتتا لصالح مسودة القرار.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة.

 

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