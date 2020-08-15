ماغي بو غصن توجه رسالة حزينة: لن نتخطى فاجعة رحيل كل الضحايا
السبت 15/أغسطس/2020 - 10:36 م
لمياء علي
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أكدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على أن تشييع الشاب رالف ملاحي في عيد انتقال السيدة العذراء أمر حزين ومؤلم، مؤكدة على عدم تخطي فاجعة رحيل جميع الضحايا، داعية لهم بالرحمة.
ونشرت ماغي صورة للسيدة العذراء، وعلّقت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "تشييع العريس البطل رالف ملاحي بعيدك انتقال مريم العذراء. مؤلم حزين.
وأضافت: لن نتخطى فاجعة رحيل كل الضحايا. صارو عندك يا عذراء انت غمريهن بحنانك بدل هالارض الظالمة. الف رحمة على روحك وارواح الكل. ابطال من بلادي".
ونشرت ماغي صورة للسيدة العذراء، وعلّقت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "تشييع العريس البطل رالف ملاحي بعيدك انتقال مريم العذراء. مؤلم حزين.
وأضافت: لن نتخطى فاجعة رحيل كل الضحايا. صارو عندك يا عذراء انت غمريهن بحنانك بدل هالارض الظالمة. الف رحمة على روحك وارواح الكل. ابطال من بلادي".