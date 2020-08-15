ماغي بو غصن توجه رسالة حزينة: لن نتخطى فاجعة رحيل كل الضحايا

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أكدت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ على أن تشييع الشاب ​رالف ملاحي​ في ​عيد انتقال السيدة العذراء​ أمر حزين ومؤلم، مؤكدة على عدم تخطي فاجعة رحيل جميع الضحايا، داعية لهم بالرحمة.



ونشرت ماغي صورة للسيدة العذراء، وعلّقت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "تشييع العريس البطل رالف ملاحي بعيدك انتقال مريم العذراء. مؤلم حزين.



وأضافت: لن نتخطى فاجعة رحيل كل الضحايا. صارو عندك يا عذراء انت غمريهن بحنانك بدل هالارض الظالمة. الف رحمة على روحك وارواح الكل. ابطال من بلادي".