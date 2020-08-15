محافظ القاهرة يكشف آخر تطورات انهيار عقار قصر النيل

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كشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، آخر تطورات انهيار عقار قصر النيل، مؤكدًا أن العقار 50 بشارع القصر العيني المنهار يتكون من أرضي و4 طوابق ويحتوي على مكاتب إدارية، وأجهزة الحماية المدنية تحركت فور تلقي البلاغ.



وقال محافظ القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه تم التعامل على الفور معه العقار المنهار، وتم انتشال 14 شخص من تحت الأنقاض وجميعهم بحالة سليمة.





وذكر أنه تم اخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، واللجان الهندسة أكدت سلامتها، مشيرًا إلى انه تم تشكيل لجنة هندسة حول الأمر.



تحركات سريعة، نفذتها الأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، وقرارات عاجلة، أصدرها محافظ القاهرة، بشأن العقار رقم 50 بشارع قصر النيل، الذى انهار، اليوم السبت، مما دعا إلى إخلاء 3 عقارات مجاورة، حرصًا على سلامة السكان.



وأكدت محافظة القاهرة، أن عقار قصر النيل المنهار، مسجل كطراز معماري، وصادر له قراري تنكيس، ومحضر عدم تنفيذ، مضيفة أن العقار يضم شقتين سكنيتينن وباقى الوحدات إدارية وتجارية، ومكتب صرافة، ومعرض موبيليا شهير، مغلق منذ فترة.



وأشارت المحافظة إلى أن العقار المنهار مبنى على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، لافتة إلى فصل جميع المرافق عنه.



معاينة النيابة



وانتقل فريق من نيابة قصر النيل الجزئية إلى موقع الحادث، وانتهت المعاينة إلى المطالبة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار العقار المنهار، لتحديد سبب الانهيار وإرسال تقرير وافى به.



كما قررت النيابة استدعاء ملاكه والقاطنين به لسماع أقوالهم في الواقعة، وإخلاء 3 عقارات مجاورة، تمهيدًا لفحصها، وبيان إذا ما كانت تأثرت سلامة المباني من الانهيار من عدمه.



كما قررت النيابة ندب الأدلة الجنائية؛ لفحص الخسائر والتلفيات، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن العقار رقم 50 بشارع قصر النيل أصيب بانهيار جزئي في أحد جوانبه، مما أسفر عن إصابة عدد من المارة وتم إسعافهم في الطريق، بينما تم نقل اثنين إلى مستشفى أحمد ماهر دون خسائر بشرية.



لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة



ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار قصر النيل المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث.



تسكين المتضررين من الانهيار بحي الأسمرات



وبشأن الأسرتين المتضررتين من انهيار العقار، قرر محافظ القاهرة، تسكينهما في حي الأسمرات.



وقال المهندس مصطفى عبدالعزيز، سكرتير عام محافظ القاهرة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الأسرتين سيتم تسكينهما بمعرفة مديرية الإسكان بالقاهرة.



بينما وجه الأهالى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحافظ القاهرة، على الوحدتين المجهزتين بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللتين تم توفيرهما لهم بحى الأسمرات.



رواية الشهود



وروى أحد شهود العيان شهادته عن انهيار عقار قصر النيل، فقال إن العقار انهار في تمام الساعة العاشرة والنصف تقريبًا من صباح اليوم.



وأضاف شاهد العيان في تصريح خاص لـ"الفجر": "كنت قاعد على الكرسي، مرة واحدة لقيت هزة ضخمة غريبة، فجريت على طول من صوت الانهيار، وحسيت أن الليل جه فجأة من شدة الانهيار ومشوفتش غير سواد".



ونوه شاهد العيان باستغاثة أحد المواطنين الذي انهار العقار علية قائلًا: "عمال يستغيث بيا وأنا مش عارف أعمله حاجة عشان الحق نفسي أنا كمان".



حالة المصابين



وبينما تواصل محافظة القاهرة، إزالة أنقاض عقار قصر النيل المُنهار، للبحث عن المفقودين أسفل العقار، وذلك وسط تواجد أمني مكثف بموقع الحادث والإسعافات، كشف مصطفى عبد العزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، عن حالة المصابين.



وأوضح عبد العزيز، أن حالة المصابين مستقرة، والإصابات ليست بالغة، هى فقط حالات اختناق من الانهيار وآثار الأتربه على جسدهم.