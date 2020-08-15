كيف يتم إدارة الحروب الحديثة؟.. خبير عسكري يجيب (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن هناك مراكز بحثية تدرس طبيعة الإنسان في دول العالم وتتعرف على نقاط ضعفه.

وأضاف "شهود"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الهدف من حروب الجيل الرابع هو الإنسان متخذ القرار وصانع الحضارة.

ولفت إلى أن حروب الجيل الرابع هي فرض إرادة على الدولة والمجتمع، مؤكدا أنه يتم إعداد مجموعات متفهمة لحروب الجيل الرابع لإسقاط المجتمع.

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن ما حدث في 2011 تم عن طريق مجموعات تم تدريبها على حروب الجيل الرابع، مؤكدا أن هناك عناصر يتم تدريبها في الخارج من أجل إسقاط مصر، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية هي ذراع الشعب.

وأضاف أن القوات المسلحة لا علاقة لها بالسياسة نهائيا، مؤكدا أن الجيش لا علاقة لها بتغيير أي نظام ولكن الشعب المصري هو الوحيد القادر على فعل ذلك".

واكمل المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا:" أن الأوان لوجود مراكز بحث تصنع الفكر الراقي المحترم في مصر مع الاعتماد على ذكاء المواطن المصري".

   

واضاف "شهود":" حروب الجيل الرابع يتم إدارتها بطريقة لتأكل المجتمع من داخله كي يشعر الفرد بأنه لا قيمة له كإنسان ".

وفي وقت سابق، قال إن القوات في المنطقة الغربية تحمي الوطن من أي اعتداء أو تهديد خارجي يهدد مصر من الناحية الغربية، مشيرا إلى أنن مصر مقسمة إلى مناطق منها المنطقة الغربية المستقرة منذ نحو 50 عاما.

وأضاف أن كل منطقة فيها قوات لتأمينها من كل عداء، كما أن هناك قوات جاهزة لتدعيم القوات في المنطقة التي تشهد تهديد بما يسمى الفتح الاستراتيجي والذي تخدم عليه كل إدارات القوات المسلحة.

ولفت إلى أن التدريب الذي يشترك فيه وحدات من كل التخصصات يطلق عليه مناورة، موضحا أن الجيش المصري مدرب وجاهز لأي مشكلة أو عداء تهدد الشعب المصري والأمن القومي، وجاهز لتنفيذ كل أوامر الشعب المصري.

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