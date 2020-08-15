تعرف على كواليس أغنية "برد الوحدة" لجنات

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أعرب الملحن خالد فتوح، عن سعادته الشديدة بتعاونه الأول مع الفنانة جنات بـ أغنية "برد الوحدة" في البومها الجديد الذي قامت بطرحه.



وفي تصريحات صحفية قال فتوح ": "بعتهالها تسمعها وعجبتها ولاقينا روتانا بتقولنا ان الاغنية ضمن الالبوم الجديد لجنات وبعد كدة اتوزعت والمفروض ان الالبوم كان هينزل في الشتا لكن تم التأجيل بسبب الكورونا".





وتابع قائلًا : " جنات من ارقى الشخصيات، ذوق وشيك ومعاملتها الانسانية والفنية جميلة وسلسة في تعاملاتها .. جنات أعجبت بالأغنية بشكل كبير وقالت انها من احلى أغاني الالبوم".



يذكر أن "برد الوحدة " كلمات : كريم حكيم، ألحان : خالد فتوح، توزيع : الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس : احمد حسام



يذكر ان اخر اعمال خالد فتوح اغنية "ابوكي مدلعك" لـ محمد عابد، وهي كلمات عبد الرحمن نجار والحان فتوح وتوزيع أحمد المغربي.