تعرف على كواليس أغنية "برد الوحدة" لجنات

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:16 م
جنات
جنات
نادين نجدي
Advertisements



أعرب الملحن خالد فتوح، عن سعادته الشديدة بتعاونه الأول مع الفنانة جنات بـ أغنية "برد الوحدة" في البومها الجديد الذي قامت بطرحه.

وفي تصريحات صحفية قال فتوح ": "بعتهالها تسمعها وعجبتها ولاقينا روتانا بتقولنا ان الاغنية ضمن الالبوم الجديد لجنات وبعد كدة اتوزعت والمفروض ان الالبوم كان هينزل في الشتا لكن تم التأجيل بسبب الكورونا".


وتابع قائلًا : " جنات من ارقى الشخصيات، ذوق وشيك ومعاملتها الانسانية والفنية جميلة وسلسة في تعاملاتها .. جنات أعجبت بالأغنية بشكل كبير وقالت انها من احلى أغاني الالبوم".

يذكر أن "برد الوحدة " كلمات : كريم حكيم، ألحان : خالد فتوح، توزيع : الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس : احمد حسام

يذكر ان اخر اعمال خالد فتوح اغنية "ابوكي مدلعك" لـ محمد عابد، وهي كلمات عبد الرحمن نجار والحان فتوح وتوزيع أحمد المغربي.

أخبار تهمك

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ ساعتين

الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري

منذ 42 دقيقة

تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بسبب نعي العريان.. بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لنقيب الأطباء

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

09:31 م

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

09:01 م

الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري

10:00 م

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

08:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان