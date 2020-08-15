وسيم عرابي يصدم الجمهور ويعلن هجرته من لبنان على الهواء

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صدم مقدم نشرة الأخبار في ​تلفزيون لبنان​ ال​إعلام​ي ​وسيم عرابي​ المشاهدين وذلك في ختام النشرة المسائية اليوم وأعلن عن مغادرته للمحطة ولبنان والهجرة وذلك مباشرة على الهواء.



وتوجه عرابي إلى المشاهدين قائلاً :"في ختام هذه النشرة وكما تقول فيروز بالآخر في آخر ـ وهذه كانت آخر نشرة أطل فيها عليكم بعد 11 سنة كنت أطل فيها في هذه المحطة الوطنية ، 11 سنة كنت أغطي فيها أحداث للأسف بأغلبها حزين كلها انطبعت بذاكرتي مثل كثر، انفجارات اغتيالات اعتداءات على الحدود جنوباً وبقاعاً وحروب داخلية وكل ما هو بين هذه المحطات.



وأضاف: اليوم انتهى مشواري هنا ليس لأن المؤسسة استغنت عني لا، لكن لأني لم أعد أستطيع البقاء بأرض هي مقبرة للأحلام ، أنا لست تاركاً هذه الأرض نعم هذه الأرض ليس لأني لم أجد فرصة عمل، لكني لدي فرصة عمل واثنتان وثلاث، بس أنا فالل لأني قرفت منكن أو بالأحرى لأني لم أجد وطناً، أنتم صنعتوه على قياسكن.



واختتم: في الختام أشكر من كل قلبي بكل شخص دعمني او لم يدعمني لأنهم الاثنان يجعلونني أقوى، على أمل كل اللي راحو يرجع النا وطن كي نعود نعيش فيه بكرامة وليس بذل ولا نعود إليه رفاة فقط لندفن به".