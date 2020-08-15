وسيم عرابي يصدم الجمهور ويعلن هجرته من لبنان على الهواء

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:21 م
وسيم عرابي
وسيم عرابي
لمياء علي
Advertisements
صدم مقدم نشرة الأخبار في ​تلفزيون لبنان​ ال​إعلام​ي ​وسيم عرابي​ المشاهدين وذلك في ختام النشرة المسائية اليوم وأعلن عن مغادرته للمحطة ولبنان والهجرة وذلك مباشرة على الهواء.

وتوجه عرابي إلى المشاهدين قائلاً :"في ختام هذه النشرة وكما تقول فيروز بالآخر في آخر ـ وهذه كانت آخر نشرة أطل فيها عليكم بعد 11 سنة كنت أطل فيها في هذه المحطة الوطنية ، 11 سنة كنت أغطي فيها أحداث للأسف بأغلبها حزين كلها انطبعت بذاكرتي مثل كثر، انفجارات اغتيالات اعتداءات على الحدود جنوباً وبقاعاً وحروب داخلية وكل ما هو بين هذه المحطات.

وأضاف: اليوم انتهى مشواري هنا ليس لأن المؤسسة استغنت عني لا، لكن لأني لم أعد أستطيع البقاء بأرض هي مقبرة للأحلام ، أنا لست تاركاً هذه الأرض نعم هذه الأرض ليس لأني لم أجد فرصة عمل، لكني لدي فرصة عمل واثنتان وثلاث، بس أنا فالل لأني قرفت منكن أو بالأحرى لأني لم أجد وطناً، أنتم صنعتوه على قياسكن.

واختتم: في الختام أشكر من كل قلبي بكل شخص دعمني او لم يدعمني لأنهم الاثنان يجعلونني أقوى، على أمل كل اللي راحو يرجع النا وطن كي نعود نعيش فيه بكرامة وليس بذل ولا نعود إليه رفاة فقط لندفن به".

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 7 ساعات

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب نعي العريان.. بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لنقيب الأطباء

منذ ساعة و نصف

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

منذ 43 دقيقة

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

09:31 م

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

09:01 م

الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري

10:00 م

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

08:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان