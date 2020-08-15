"رشوان": الإعلام مسؤول عن توعية المواطن حول مخاطر حروب الجيل الرابع والخامس (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجيل الخامس من الحروب يستهدف الإخضاع أولا ثم تفكيك المجتمع.

وأوضح "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الحروب عبارة عند عدة أجيال الجيل الأول عبارة عن دول تواجه دول أخرى عبر الجيوش المسلحة، وكان في الخمسينيات والستينيات، عندما ظهر ما يسمى بحروب العصابات من خلال مواجهة قوة غير نظامية لقوة نظامية وهو الجيل الثاني.

وكشف أن الجيل الثالث في الحروب هو النموذج سريع الهجوم، والاستباقي من خلال هجوم جيش نظامي، أما الجيل الرابع الذي تمثل في هزيمة الجيش الأمريكي في فيتنام، خاصة مع وجود قوى عسكرية غير متكافئة فهو خليط من الأدوات العسكرية وغير العسكرية.

   

وأضاف نقيب الصحفيين أن الحرب هي وسيلة لتحقيق أهداف السياسة عبر وسائل عسكرية، موضحا أن العالم عدا سوريا والعراق وبعض المناطق الصغيرة ما بين أرمينيا وأوكرانيا لا يوجد بينهم صراعات عسكرية تقليدية، وحل محلها الأجيال التالية من الحروب الرابع والخامس، ويستهدف الآخير إخضاع الآخر، عبر تفكيك المجتمع، ما تم في العراق وسوريا بامتياز.

وأكد أن التدخل العسكري يكبد تكاليف هائلة ولا يحقق الأهداف المطلوبة، مشيرا إلى أن الإعلام مسؤول مسؤولية كبيرة عن توعية المواطن في مختلف المجالات وخاصة التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.

وتابع نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "الرئيس السيسي يعمل على تغيير الجغرافيا السياسية في مصر، وعلينا مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس بمزيد من العمل ".

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