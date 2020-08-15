خالد أبوبكر تعليقًا على رحيل "رمضان صبحي": هناك غموض بتعاقدات لاعبي الأهلي

Advertisements

علق خالد أبو بكر، على انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، متسائلًا عن أسباب الانتقالات المتكررة للاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن هناك من يهاجم اللاعب وآخرون يهاجمون إدارة النادي.



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الشاطر في انتقال اللاعبين هو اللي بيجيب جول، ولكن هناك غموض في تعاقدات لاعبي النادي الأهلي.. هل كل هؤلاء اللاعبين خطأ؟".





وواصل أبو بكر، قائلًا: "محتاجين توضيح عن أسباب انتقال أحمد فتحي ورمضان صبحي وغيرهم من الأهلى.. الأمر كان يتطلب فلوس واتصالات وشخصيات تتدخل وأشياء كثيرة.. الأهلى حاجة كبيرة، وأتمنى شفافية أكبر فى ملف انتقال لاعبي الأهلي".





وأعلن نادر شوقي وكيل رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى نادي بيراميدز في الموسم المقبل عن مفاجأة من العيار الثقيل.



وكتب نادر شوقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير":" اتمني التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة ولن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين".



واتفق رمضان صبحي على الانتقال إلى بيراميدز مقابل 100 مليون جنيه في 3 مواسم مقبلة عقب انتهاء إعارته من هيدرسيفلد الإنجليزي إلى النادي الأهلي.



ترتيب الدوري المصري:-



الأهلي 53 نقطة

بيراميدز 35 نقطة

الزمالك 35 نقطة

المقاولون العرب 34 نقطة

الاتحاد السكندري 29 نقطة

سموحة 26 نقطة

إنبي 25 نقطة

الإسماعيلي 25 نقطة

الإنتاج الحربي 24 نقطة

الجونة 21 نقطة

المصري 20 نقطة

حرس الحدود 19 نقطة

أسوان 19 نقطة

وادى دجلة 18 نقطة

مصر المقاصة 17 نقطة

طلائع الجيش 17 نقطة

طنطا 16 نقطة

إف سي مصر 12 نقطة

