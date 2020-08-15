بكلمات مؤثرة هاني شاكر ينعى شويكار

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نعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الفنانة شويكار، وذلك هن طريق نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .





وعلق هانى شاكر على الصورة قائلاً: " بكل الحزن والاسي اقدم خالص العزاء لاسرة سيدتي الجميلة شويكار التي رحلت عنا بعد رحلة طويلة من العطاء الفني الراقي اسألكم الدعاء لها "





وأستكمل حديثه قائلاً:" اللهم ارحمها برحمتك الواسعة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة" .





قدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".





كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.



