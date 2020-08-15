بعد انفجار لبنان.. جيسي عبده تنضم لحملة جمع تبرعات
السبت 15/أغسطس/2020 - 10:11 م
لمياء علي
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حرصت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو على الرد على استفسارات متابعيها حول الطريقة التي يمكنهم من خلالها التبرع لمساعدة لبنان بعد النكبة التي حلت به وخصوصاً بيروت إثر انفجار المرفأ المشؤوم.
ونشرت جيسي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وموقع إلكتروني يمكن من خلاله التبرع للبنان شاكرة كلاً من زميلها الممثل وسام بريدي وملكة جمال الولايات المتحدة السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه.
يشار إلى أن جيسي عبدو كانت قد علقت في وقت سابق على حادثة انفجار مرفأ بيروت فكتبت :""الله يحرق قلب كل حدا كان السبب بالمصيبة يلي حلت عهالبلد، تصبحو على وطن تصبحون على عدالة".
ونشرت جيسي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وموقع إلكتروني يمكن من خلاله التبرع للبنان شاكرة كلاً من زميلها الممثل وسام بريدي وملكة جمال الولايات المتحدة السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه.
يشار إلى أن جيسي عبدو كانت قد علقت في وقت سابق على حادثة انفجار مرفأ بيروت فكتبت :""الله يحرق قلب كل حدا كان السبب بالمصيبة يلي حلت عهالبلد، تصبحو على وطن تصبحون على عدالة".