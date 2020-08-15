بعد انفجار لبنان.. جيسي عبده تنضم لحملة جمع تبرعات

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حرصت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ على الرد على استفسارات متابعيها حول الطريقة التي يمكنهم من خلالها التبرع لمساعدة لبنان بعد النكبة التي حلت به وخصوصاً بيروت إثر ​انفجار المرفأ​ المشؤوم.



ونشرت جيسي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وموقع إلكتروني يمكن من خلاله التبرع للبنان شاكرة كلاً من زميلها الممثل ​وسام بريدي​ وملكة جمال الولايات المتحدة السابقة اللبنانية الأصل ​ريما فقيه​.



يشار إلى أن جيسي عبدو كانت قد علقت في وقت سابق على حادثة انفجار مرفأ بيروت فكتبت :""الله يحرق قلب كل حدا كان السبب بالمصيبة يلي حلت عهالبلد، تصبحو على وطن تصبحون على عدالة".