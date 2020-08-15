ثلاث مستشفيات بالقليوبية تسجل صفر إصابة بكورونا.. ووكيل الصحة لـ "الفجر": شكرًا لكل بطل وقف في الأزمة

بدأت محافظة القليوبية في التعافي تدريجيًا من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن احتلت المحافظة الثلاث مراكز الأولى على مستوى الجمهورية في تسجيل الإصابات بكورونا، حيث أعلنت ثلاث مستشفيات بالمحافظة تسجيل "صفر" كورونا وهي مستشفيات بنها العام، ومستشفى الخانكة المركزي، ومستشفى القناطر الخيرية المركزي.





والبداية بمستشفى بنها العام، والتي أعلنت تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، حيث أن المستشفى أصبحت الأن بدون مصابا واحدا، وبلغ إجمالي عدد المتعافين بالمستشفى منذ بدء تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافى.





وأوضح المستشفى، أنه جرى صرف بروتوكولات علاج وزارة الصحة للحالات بالمنازل لـ 2593 حالة، وأن المستشفى كانت لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه جرى توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.





فيما أعلن مستشفى الخانكة المركزي، بقيادة الدكتور سيد سليمان مدير المستشفى، خروج أخر مصاب بفيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة، لتكون المستشفى ثاني مستشفيات المحافظة الـ 13 التي جرى تخصيصها لاستقبال مصابي الفيروس منذ بدء الجائحة لاستقبال المصابين تعلن "صفر" إصابة داخلها.





وأوضح المستشفى، أنه بلغ عدد المترددين علي المستشفى منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، ما يزيد عن 32 ألف مريض تلقوا خدمة الفرز والكشف الطبى، وعمل الأشعة والتحاليل المعملية لتشخيصهم، فيما بلغ عدد حالات اشتباه كورونا منهم أكثر من ٥٩٠٠ مريض، وجرى عمل إجراءات العزل المنزلي، وإعطاءهم الأدوية واعطاءهم تعليمات العزل المنزلي لما يزيد عن ٥٠٠٠ مريض مشتبه بإصابته بالكورونا، فيما عدد من جرى حجزهم بالمستشفى بالقسم الداخلي ٥٢ مريض، وفي وحدة الغسيل الكلوي ١٨ مريض، وفي وحدة الرعاية المركزة ٧٠ مريض، وبلغ عدد الفحوصات المعملية للمرضي مايزيد عن 38 الف فحص معملي.





من جانبه أعلن مستشفى القناطر الخيرية، بقيادة الدكتور عمرو مصطفى مدير المستشفى، خروج آخر مصاب بفيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة، ليكون المستشفى ثالث مستشفيات المحافظة الـ 13 التي جرى تخصيصها لاستقبال مصابي الفيروس منذ بدء الجائحة لاستقبال المصابين يعلن "صفر" إصابة داخله، بعد مستشفى بنها التعليمي والخانكة المركزى.





وأوضح المستشفى، أن عدد الحالات التى جرى التعامل معها فى مستشفى القناطر الخيرية المركزي منذ يوم 10 يونيو حتى 31 يوليو هو 671 حالة اشتباه وحالات مؤكدة، منها 594 حالة ما بين عادية ومتوسطة جرى التعامل معها بواسطة أطباء الاستقبال، وبعضها جرى حجزه فى بالقسم الداخلي، وإعطائها العلاج المناسب، وبعضها جرى إعطائه علاج وتوجيهه للعزل المنزل، حيث أنه جرى حجز 77 حالة بالعناية المركزة وهي الحالات المتدهورة، جرى تعافي 48 حالة وخروجها بسلام، كما جرى تحويل 7 حالات، فيما بلغ إجمالى الحالات التى توفت نتيجة الإصابة بالفيروس 22 حالة.





من جانبه قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الأطقم الطبية بالمحافظة، واجهت أزمة كورونا بكل عزم وقوة واحترازية، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية دائما ما تكون هي في الصفوف الأولى من أجل إنقاذ أرواح المواطنين.





وأضاف "الطباخ"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، شكرا لكل بطل وقف في أزمه كورونا راجل ومخافش وكان مستعد يضحي بنفسه عشان يقدم الخدمة الطبية لأهالينا المصابين".