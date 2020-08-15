تراجع مفاجئ في معدلات إنتاج النفط بسلطنة عمان
السبت 15/أغسطس/2020 - 09:41 م
الفجر الاقتصادي
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نقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قوله إن إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام تراجع في يونيو بنسبة 4.6 %على أساس سنوي.
وأضافت
الوكالة أن السلطنة أنتجت 147.76 مليون برميل من النفط في يونيو .
وأشار
التقرير إلى أن البلاد سجلت متوسط إنتاج يومي من النفط بلغ 964200 برميل بنهاية
يونيو حزيران انخفاضا من متوسط بلغ 970600 يوميا في يونيو حزيران من العام الماضي.
والسلطنة
مشاركة في اتفاق لخفض إنتاج النفط ضمن مجموعة أوبك+.