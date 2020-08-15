ضياء رشوان: 1800 مركز بحثي يقوم بأبحاث عن منطقة الشرق الأوسط (فيديو)

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت أن الولايات المتحدة بها 1800 مركز بحثي يقوم بأبحاث عن منطقة الشرق الأوسط وغيرها لصالح أمريكا، معلقًا: "مجهود مرعب ومن جد وجد".وتابع نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات: لم يكن هناك اختلاق ثورة في يناير 2011 ولكن كان هناك غضب شعبي"، موضحا أنه في 2010 الأوضاع السياسية في مصر وصلت للانفجار والمناخ المضطرب خلق فرصة لمجموعات اللاعنف للتحرك وفق حروب الجيل الرابع".واستطرد قائلًا:" لا يوجد في السياسة العالمية أخلاقيات، والشعب المصري كان أكبر وأعظم من ان يتحرك للتخريب في2011"، لافتا إلى أنه تم اختراق ميدان التحرير في 2011 والإخوان تحركوا للدخول في التظاهرات لتنفيذ مخططاتهم".وأكمل نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" الإدارة الأمريكية كانت راضية عن ما يحدث في مصر في 2011 وكانت راضية بتحركات الإخوان آنذاك".