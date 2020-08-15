هالاند يبدأ الاستعداد مع بوروسيا دورتموند للموسم الجديد

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

عاد اللاعب النرويجي الشاب إيرلنج هالاند /20 عاما/ اليوم السبت إلى تدريبات فريقه بوروسيا دورتموند الألماني بعدما غاب عن مران أمس الجمعة بسبب التهاب بالحلق.

 

ويقيم دورتموند معسكره التدريبي حاليا في باد راجاز بسويسرا كما يخوض الفريق المباراة الودية غدا أمام أوستريا فيينا النمساوي رغم المخاوف من وباء "كورونا".

 

وتقام المباراة غدا في النمسا على الرغم من إصابة اثنين من لاعبي أوستريا فيينا بفيروس "كورونا" المستجد حيث جاءت جميع اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت بعد ذلك على لاعبي أوستريا فيينا سلبية.

 

ويخوض دورتموند فعاليات الموسم الجديد بدون المدافع البولندي لوكاش بيتشيك /35 عاما/ الذي كان القائد الثاني للفريق لكنه ترك مكانه بالفريق تمهيدا لاعتزال اللعب.

 

وكتب اللاعب في رسالة مفتوحة للجماهير : "أحببت دائما في السنوات الماضية أن أتولى المسؤولية مع زملائي بالفريق وأقود دورتموند... والآن ، أود أن أكون فعالا في عملية التحول بالفريق والمساهمة في اندماج عناصر أخرى بالفريق".

 

ويعتزل بيشتشيك في نهاية الموسم المقبل كما سينسحب من مجلس اللاعبين بالفريق.

 

وانتقل بيشتشيك إلى دورتموند في 2010 قادما من هيرتا برلين الألماني وفاز مع الفريق بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) كما فاز معه بثنائية الدوري والكأس في 2012 وبلغ مع الفريق نهائي دوري الأبطال الأوروبي في 2013 .

أخبار تهمك

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ ساعتين

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب نعي العريان.. بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لنقيب الأطباء

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

09:31 م

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

09:01 م

الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف قاتل في الدوري المصري

10:00 م

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

08:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان