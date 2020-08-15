هالاند يبدأ الاستعداد مع بوروسيا دورتموند للموسم الجديد

عاد اللاعب النرويجي الشاب إيرلنج هالاند /20 عاما/ اليوم السبت إلى تدريبات فريقه بوروسيا دورتموند الألماني بعدما غاب عن مران أمس الجمعة بسبب التهاب بالحلق.

ويقيم دورتموند معسكره التدريبي حاليا في باد راجاز بسويسرا كما يخوض الفريق المباراة الودية غدا أمام أوستريا فيينا النمساوي رغم المخاوف من وباء "كورونا".

وتقام المباراة غدا في النمسا على الرغم من إصابة اثنين من لاعبي أوستريا فيينا بفيروس "كورونا" المستجد حيث جاءت جميع اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت بعد ذلك على لاعبي أوستريا فيينا سلبية.

ويخوض دورتموند فعاليات الموسم الجديد بدون المدافع البولندي لوكاش بيتشيك /35 عاما/ الذي كان القائد الثاني للفريق لكنه ترك مكانه بالفريق تمهيدا لاعتزال اللعب.

وكتب اللاعب في رسالة مفتوحة للجماهير : "أحببت دائما في السنوات الماضية أن أتولى المسؤولية مع زملائي بالفريق وأقود دورتموند... والآن ، أود أن أكون فعالا في عملية التحول بالفريق والمساهمة في اندماج عناصر أخرى بالفريق".

ويعتزل بيشتشيك في نهاية الموسم المقبل كما سينسحب من مجلس اللاعبين بالفريق.

وانتقل بيشتشيك إلى دورتموند في 2010 قادما من هيرتا برلين الألماني وفاز مع الفريق بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) كما فاز معه بثنائية الدوري والكأس في 2012 وبلغ مع الفريق نهائي دوري الأبطال الأوروبي في 2013 .