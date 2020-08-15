هشام ماجد يستمتع بالأجواء الصيفية داخل حمام السباحة

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:58 م
كريم هاشم
كريم هاشم
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان هشام ماجد محبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هشام بالصورة وهو يستمتع بالأجواء الصيفية من داخل حمام السباحة ، وكتب علي الصورة :'صيف سعيد عليكم'.

ويعد مسلسل "اللعبة" آخر أعمال هشام ماجد وتم عرضه فس دراما رمضان 2020 ، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، أشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.

وفي سياق آخر، يُشارك شيكو كضيف شرف في فيلم "النمس والإنس" ويجسد دورعفريت من عشيرة الجن، ويقع في غرام منة شلبي قبل زواجها من محمد هنيدي، ويحاول أن يقف فى طريق هنيدي ومنة، حينما يعلم بقصة حبهما فى إطار كوميدي، ويقف بجانبه عمرو عبد الجليل لكى يفسد علاقتهم، وتتوالى الأحداث، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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