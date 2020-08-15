الديهي عن ترسيم الحدود: "ضربة معلم" لمصر فى المتوسط

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إقدام الدولة المصرية على ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط مع اليونان، تعتبر "ضربة معلم"، وهي خطوة استباقية لمصر.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن ما جرى يعكس وجود نية واستعداد مصري لاقتناص فرص استثمارية حقيقية للتنقيب عن غاز المتوسط.





وأكد أن مصر تطورت وأصبح لديها طاقة كهربائية جاهزة للتصدير، من بينها اتفاقيات لتوصيل الكهرباء للسودان من 70-80 جيجا وات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل في صمت، والإعلام مقصر لأنه لا يلاحق على كم الإنجازات على الأرض.





وعقب "الديهي": "اتعمل في 6 سنوات ما لم يتم إنجازه في ثلاثين سنة، إننا نصلح ما أفسده الآخرون".





وكانت مصر واليونان أعلنتا في وقتٍ سابق، توقيع اتفاقية لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية بالجرف القاري للبلدين، مما لاقى اعتراض تركي معتبرين أن تلك الاتفاقية تخالف القانون الدولي.





وكان تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني "كرياكوس ميتسوتاكيس".





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، والذي عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة.









وتم التوافق خلال الاتصال على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجًا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكل من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.





كما شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.



