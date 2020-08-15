كورونا.. بريطانيا تسجل 1012 إصابة جديدة بالفيروس

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، في بيان لها اليوم السبت، تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 317,379 حالة.

 

وأكدت الوزارة، تسجيل ثلاث وفيات جديدة ناجمة عن مرض كورونا الذي يسببه الفيروس، وبذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التي سجلت في المملكة المتحدة 41361 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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