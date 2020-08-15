غنيم: 30% من الشباب المصري مصاب بالعقم و19.5% بالضعف الجنسي والسبب المكملات الغذائية



وأضاف أن 30% من الشباب المصري مصاب بالعقم بسبب هذه المكملات وفقًا لآخر تصريح لوزير الصحة السابق، مشيرًا إلى أن 19.5% من هؤلاء الشباب يعانون من الضعف الجنسي ومعرضين مستقبلا للسرطان.



وحذر من التكالب على استخدام هذه المكملات، مستنكرًا بيعها في الصيدليات بدون تراخيص أو تسجيل من وزارة الصحة، كما حذر أيضًا من أدوية الخيل وبعض أكياس البودرة التي تباع في صالات الرياضة ويكون بداخلها بودرة سيراميك لنفخ العضلات من دون معرفة مخاطرها.



وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي



وكان توفي قبل البلوجر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، تاركًا خلفه شعبية ضخمة، لذ تحولت مواقع التواصل الآن لساحة للدعاء له عقب إعادة نشر تدوينة له قال فيها “أقروا الفاتحة بنيه انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكروا كصدقة”.





وكان اليوتيوبر الشهيد تصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد إعلان أصدقائه عن إصابته بوعكة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى وقال صديقه على غزلان، أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.



وضحت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التعازي لمشاهير، حيث تصدر هاشتاج مصطفى حفناوي قائمة الأعلى تداولا على تويتر.





أعراض الجلطة الدماغية



ويتساءل الكثيرين الآن عن أعراض الجلطة الدماغية وكيف تشخصيها بطريقة صحيحة حتى لا تتدهور صحة المريض ومن بين أعراضها:



تشمل تغيرات في الإحساس أو التحكم في الحركة.

ضعف مؤقت في اليد أو الساق.

عدم قدرة المريض على الابتسام.

صعوبة الكلام.



في حالة ظهور مثل هذه الأعراض على المريض يتوجب التحرك سريعا والذهاب به إلى أقرب طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتفادي المضاعفات.

كشف أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن مخاطر المواد الغذائية المكملة التي كانت السبب في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي واليوتيبر مصطفى الحفناوي.وقال غنيم في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم السبت، إن المنشطات كلها مواد محظورة وممنوع التعامل معها، مشيرًا إلى أن 76% من المكملات الغذائية تؤدي إلى جلطات وضعف في الجهاز التناسلي والعقم والسرطانات.