محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني على العبارات النيلية للتأكد من سلامتها

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة والمرور الميدانى على جميع العبارات والمعديات النيلية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار بين جانبى مجرى نهر النيل فى 6 نقاط بطول المحافظة، بالإضافة إلى توافر وسائل ومعدات النجاة والأمان، فضلًا عن الإلتزام بالحمولة والمواعيد المقررة حيث سيتم إحالة أى مسئول للنيابة العامة فى حالة إكتشاف أى خلل فني أو إداري.





وأوضح أنه عقب حادث عبارة البحيرة تم رفع مطالب المحافظة للفريق كامل الوزير وزير النقل والمتعلقة بدفع العمل وسرعة إنهاء مشروعات محاور وكبارى خزان أسوان البديل ودراو وكلابشة والجارى إنشاؤها فوق نهر النيل والتى تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل، وهو الذى سيساهم فى تقليل الإقبال على إستخدام العبارات النيلية وبالتالى الحد من الحوادث المتكررة.





وأكد اللواء أشرف عطية بأن ذلك الإجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة للحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين من خلال ضمان جاهزية العبارات والمعديات لنقل المواطنين والمركبات بين شطرى النيل بشكل آمن تمامًا، وهو الذى يتوازى مع تشديد الرقابة من هيئة النقل النهرى على اللنشات الأهلية العشوائية.





ولفت إلى أن هناك إهتمام بالعبارات النيلية والتى تصل إلى 13 عبارة نيلية سعة كل منها 100 راكب و10 سيارة بحمولة 50 طن لخدمة أهالى قرى غرب النيل موزعين على 6 نقاط بين جانبى النيل، والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان.





وقد استجاب الشهر الماضى لمناشدة أهالى قرية المنصورية لإصلاح العبارتين النيلية المخصصتين لعبور أهالى القرية التى تقع غرب النيل بمركز دراو بعد تضررهم من توقف العبارتين النيلية حيث أعطى المحافظ توجيهاته الفورية لرئيس الوحدة المحلية بإصلاح العبارتين، وقد تم على الفور إستدعاء طاقم الصيانة والذى أنهى أعمال الإصلاح وخاصة أن حمولة كل عبارة تصل إلى 50 طن وتستوعب 100 راكب و8 سيارات.