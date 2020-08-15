لن ألعب في مصر إلا لـ «..» جملة الخديعة التي استخدمها نجوم كرة القدم لتحقيق رغباتهم









قد تكون ساحرًا في كرة القدم، خداعا في طريقة لعبك التي تمتع الجماهير، ولكن في المقابل يمتلك البعض ثمة كلمات خداعة، منها جملة " لن ألعب في مصر إلا لـ ".."، عندما تسمعها تطمأن لاستمرار اللاعب ضمن صفوف فريقك، وبعد ذلك تتفاجأ بخروجه لمنافس قوي، لتصبح مصدر خوف لجماهير الكرة.





رمضان صبحي كان آخر من قدم صدمة كبيرة لجماهير الأهلي، بعد استقراره على الرحيل، والرغبة في تمثيل نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





الأهلي قطع شوطا كبيرا في مفاوضاته مع هدرسفيلد الإنجليزي من أجل شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي، بعدما كان تعاقد معه على سبيل الإعارة والتي انتهت في يونيو الماضي، إضافة إلى أنه كان يبحث عن قانونية لعبه خلال فترة ما بعد عودة النشاط الرياضي.





الصدمة ليس فقط في رغبته في الرحيل، حيث خرج عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى الزمالك، منهم من كان صدمة كبيرة ومنهم من كان متوقعا، ولكن لأن رمضان ابن من أبناء القلعة الحمراء الذي تربى بين صفوفه لسنوات حتى احترف في الدوري الإنجليزي وعاد مرة أخرى.





العفيجي كما لقبه الجماهير، أوضح في أكثر من مناسبة أنه لن يلعب في مصر إلا للأهلي، كان آخرها في شهر مايو الماضي، وفي لقاءات له على التليفزيون أيضا أوضح ذلك، منها لقائه الشهير مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، الذي يذاع على قناة سي بي سي.





وأكد رمضان أنه لا يرغب في تمثيل أحد غير الأهلي لأنه ابن من أبنائه، عندما فاوضه الزمالك، في عام 2016، على الرغم من الاغراءات المادية، على حسب ما ذكر، ولكن ما الذي تغير الآن؟!.





جملة لن ألعب في مصر إلا لـ.. ترددت كثيرا بالأخص من لاعبي الإسماعيلي على مدار سنوات عديدة، وبعدها ينتقلوا إلى الأهلي بشكل طبيعي، أمثال، "محمد بركات، عماد النحاس، إسلام الشاطر، شريف عبد الفضيل، عبد الله السعيد، خالد بيبو، محمد عبد الله، عمرو السولية، أحمد فتحى، مسعد عوض، أحمد حجازى وأخيراً محمود متولي".





الأمر لم يقتصر على ذلك منهم من أقسم على البقاء في الزمالك ثم تفاجأ الجميع برحيلهم، أمثال، أيمن حفني، محمود عبدالمنعم كهربا، أحمد الشناوي، إبراهيم صلاح، عمر جابر"، إضافة إلى محمد عواد الذي أكد أنه لن يلعب لغير الإسماعيلي، وفي النهاية انتقل إلى القلعة البيضاء.





هذه اللدغة التي تلقاها الأهلي لم تكن الأولى، فقد أشار أحمد فتحي في أكثر من مناسبة أنه لن يلعب إلا للأهلي في مصر، ولكن بعد سلسلة طويلة من المفاوضات لتجديد عقده، استقر على الانتقال إلى بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.





جدير بالذكر أن حسام عاشور قائد النادي الأهلي كان قريبا أيضا من اتخاذ هذه الخطوة، حسب ما أوضحت التقارير الصحفية.



