لن ألعب في مصر إلا لـ «..» جملة الخديعة التي استخدمها نجوم كرة القدم لتحقيق رغباتهم

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:02 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
Advertisements


قد تكون ساحرًا في كرة القدم، خداعا في طريقة لعبك التي تمتع الجماهير، ولكن في المقابل يمتلك البعض ثمة كلمات خداعة، منها جملة " لن ألعب في مصر إلا لـ ".."، عندما تسمعها تطمأن لاستمرار اللاعب ضمن صفوف فريقك، وبعد ذلك تتفاجأ بخروجه لمنافس قوي، لتصبح مصدر خوف لجماهير الكرة.

رمضان صبحي كان آخر من قدم صدمة كبيرة لجماهير الأهلي، بعد استقراره على الرحيل، والرغبة في تمثيل نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

الأهلي قطع شوطا كبيرا في مفاوضاته مع هدرسفيلد الإنجليزي من أجل شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي، بعدما كان تعاقد معه على سبيل الإعارة والتي انتهت في يونيو الماضي، إضافة إلى أنه كان يبحث عن قانونية لعبه خلال فترة ما بعد عودة النشاط الرياضي.

الصدمة ليس فقط في رغبته في الرحيل، حيث خرج عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى الزمالك، منهم من كان صدمة كبيرة ومنهم من كان متوقعا، ولكن لأن رمضان ابن من أبناء القلعة الحمراء الذي تربى بين صفوفه لسنوات حتى احترف في الدوري الإنجليزي وعاد مرة أخرى.

العفيجي كما لقبه الجماهير، أوضح في أكثر من مناسبة أنه لن يلعب في مصر إلا للأهلي، كان آخرها في شهر مايو الماضي، وفي لقاءات له على التليفزيون أيضا أوضح ذلك، منها لقائه الشهير مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، الذي يذاع على قناة سي بي سي.

وأكد رمضان أنه لا يرغب في تمثيل أحد غير الأهلي لأنه ابن من أبنائه، عندما فاوضه الزمالك، في عام 2016، على الرغم من الاغراءات المادية، على حسب ما ذكر، ولكن ما الذي تغير الآن؟!.

جملة لن ألعب في مصر إلا لـ.. ترددت كثيرا بالأخص من لاعبي الإسماعيلي على مدار سنوات عديدة، وبعدها ينتقلوا إلى الأهلي بشكل طبيعي، أمثال، "محمد بركات، عماد النحاس، إسلام الشاطر، شريف عبد الفضيل، عبد الله السعيد، خالد بيبو، محمد عبد الله، عمرو السولية، أحمد فتحى، مسعد عوض، أحمد حجازى وأخيراً محمود متولي".

الأمر لم يقتصر على ذلك منهم من أقسم على البقاء في الزمالك ثم تفاجأ الجميع برحيلهم، أمثال، أيمن حفني، محمود عبدالمنعم كهربا، أحمد الشناوي، إبراهيم صلاح، عمر جابر"، إضافة إلى محمد عواد الذي أكد أنه لن يلعب لغير الإسماعيلي، وفي النهاية انتقل إلى القلعة البيضاء.

هذه اللدغة التي تلقاها الأهلي لم تكن الأولى، فقد أشار أحمد فتحي في أكثر من مناسبة أنه لن يلعب إلا للأهلي في مصر، ولكن بعد سلسلة طويلة من المفاوضات لتجديد عقده، استقر على الانتقال إلى بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن حسام عاشور قائد النادي الأهلي كان قريبا أيضا من اتخاذ هذه الخطوة، حسب ما أوضحت التقارير الصحفية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي خادعوك فقالوا بيراميدز الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان سبب موافقة أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ 34 دقيقة

يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد

منذ ساعة الا ربع

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مؤمن زكريا: لن ألعب في مصر إلا للأهلي

السد طمعان في كرم الأهلي للفوز بالدوري القطري

رمضان صبحي: لن ألعب في أي ناد مصري إلا الأهلي

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

06:33 م

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

08:01 م

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

07:32 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان