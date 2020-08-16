من نادية لطفي إلى شويكار.. 2020 تخطف أرواح نجوم الفن

شهد عام 2020 منذ بدايته، رحيل رموز فنية ووجوه خالدة في السينما والمسرح، ومن لهم دور وطني عظيم ومن ساند أجيال من الشباب، لكي تصعد إلى النجومية وهذه الرموز رحلت بأجسادها ولكن تبقى أعمالها خالدة لا يستطيع أحد أن ينساها.





وترصد بوابة "الفجر" أبرز وفيات الفنانين خلال عام 2020 في السطور التالية:





- نادية لطفي:

بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من 30 عاما، قدمت خلالها الفنانة نادية لطفي العديد من الأعمال الفنية المتميزة، والتي لها بصمة فريدة في تاريخ السينما المصرية من أدوار متنوعة، أتقنتها وأبدعت في أدائها رحلت الفنانة نادية لطفي في بداية شهر فبراير الماضي عام 2020.





- رجاء الجداوي:

وفي يوم الأحد 5 يوليو من عام 2020 رحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد معاناة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال مكوثها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ بداية إصابتها بكوفيد 19،هذا بالرغم من العديد من المحاولات من الأطباء لإنقاذ حياتها إلا أنها فارقت الحياة.





- حسن حسني:

وفي 30 مايو من عام 2020 رحل الفنان العملاق حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة نتج عنها دخوله المستشفى، ومكث على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة إلى أن فارق الحياة.





وقد خيمت مشاعر الحزن على الجميع في داخل الوسط الفني وأيضًا الجماهير بعد رحيل الفنان الكبير حسن حسنى إثر تاركًا وراءه مشوار فنى عظيم وحافل على كافة الجوانب سواء التلفزيون أو المسرح أو السينما، وأن أعماله سوف تبقى محفورة في ذاكرة التاريخ وخالدة لدى الجميع ولا يُمكن نسيانها.





- سمير الإسكندراني:

ورحل الفنان الكبير الوطني سمير الإسكندراني عن عالمنا يوم الجمعة 14 أغسطس في هذا العام 2020 عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع المرض ونعته المخابرات العامة المصرية من خلال بيان جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني، الذي قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجا فريدا في الجمع بين الفن الهادف، الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وللأسرة خالص العزاء".





- شويكار:

بعد صراع طويل مع المرض رحلت عن عالمنا الجمعة 14 أغسطس 2020 الفنانة الكبيرة شويكار عن عمر ناهز 85 عامًا تاركة إرثًا كبيرا ومميزًا من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغاني المميزة والتي ما زالت تُعرض حتى اليوم ولم يمل منها أحد من الكبار أو الصغار.





ويعتبر أداء الفنانة شويكار مميزا في كل أعمالها، خاصة الأعمال الثنائية التي جمعت بينها وبين الفنان الراحل فؤاد المهندس، والتي تعتبر علامة فريدة من نوعها في السينما المصرية إلى جانب المسرحيات التي جمعتهما.



