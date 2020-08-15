فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
عمر محمد
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زف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بشرة سارة إلى صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الساعات الماضية على الرغم من خروجه من حساباته الفنية لمباراة الإنتاج الحربي.

واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي صالح جمعة من قائمة مباراة الإنتاج الحربي لبطولة الدوري الممتاز لأسباب فنية وهو الغياب الثاني بعد مباراة إنبي في الجولة الماضية بالدوري والتي انتهت لصالح الأحمر بهدفين نظفين.

وقال مصدر مقرب من السويسري فايلر في الجهاز الفني لفريق الأهلي في تصريحات خاصة :" الأيام القادمة ستشهد تحول جديد في علاقة السويسري فايلر وصالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر خاصة مع رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز".

وواصل المصدر ذاته :" فايلر مدرب النادي الأهلي يتجه للعفو عن صالح جمعة ومنحه الفرصة كاملة في مباريات القلعة الحمراء في المباريات الرسمية المقبلة خاصة في ظل التزام اللاعب فنياً داخل وخارج الملعب وانقاص وزنه بشكل قوي".

وتابع:" ما يزيد من فرص مشاركة صالح جمعة في مباريات الأهلي القادمة وعفو فايلر عنه هو رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق الذي انتهت إعارته من هيدرسيلفد الإنجليزي مما يمنح صالح الحرية داخل الملعب بدون قيود على عكس وجود رمضان صبحي".

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فايلر صالح جمعة رمضان صبحي بيراميدز رمضان صبحي الأهلي

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