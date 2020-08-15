بايدن يتوعد أردوغان في حال فاز برئاسة أمريكا (فيديو)
هاجم جو بايدن، المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية، خلال برنامج "ذا ويكلي" على قناة "إف.إكس" الأمريكية ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب السياسات المستبده التي يتبعها كما جاء بتصريحاته.
وقال بايدن، إنه سيدعم ويشجع المعارضة التركية
ضد أردوغان في حال أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير
على تويتر، ولقي تداولًا واسعًا في تركيا، حيث بثت الحلقة في شهر يناير الماضي
وأجرت خلالها هيئة تحرير "نيويورك تايمز" مقابلات مع جميع المرشحين
الديمقراطيين.
وأبدى بايدن، مرارا وتكرارا في الفيديو
"قلقه الكبير" بشأن التطورات في تركيا، مشيرا إلى أنه "سيتخذ نهجا
مختلفا تماما ضد أردوغان من خلال دعم وتشجيع قيادة المعارضة التركية كما كان يفعل
حين كان نائبا لأوباما".
Demokratların ABD Başkanlığı adayı @JoeBiden Türkiye’de muhalefeti destekleyerek @RTErdogan iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin Kürtler hakkında Erdoğan’a “taviz vermek” olacağını söyledi. Joe Biden samimi bir Kürt ve Kürdistan dostudur. pic.twitter.com/PqzGuOWWUF— Arif Zêrevan (@ArifZerevan) August 15, 2020
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