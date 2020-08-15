نجم أتلتيكو مدريد على أعتاب آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يستعد للإعلان الرسمي عن تعاقده مع الغاني توماس بارتي نجم خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ستار البريطانية بأن آرسنال توصل لإتفاق مع توماس بارتي على شروطه الشخصية، حيث سيوقع على عقد مع المدفعجية يمتد حتى 2024.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد بارتي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توماس بارتي البالغ من العمر 27 عامًا من خريجي أتلتيكو مدريد وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 185 مباراة في جميع البطولات وسجل 16 هدفًا وصنع 12 هدف آخرين.